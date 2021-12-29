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спецпроект
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в 2021 году
400 материалов выпустил в 2021 году отдел спецпроектов «Фонтанки». Это наш рекорд! Мы гордимся всеми материалами, но предлагаем вспомнить 12 лучших.
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Самый яркий
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читаемый
Гудок зовёт. Как с детской железной дороги начинается взрослая жизнь
Кто живёт на Петровском острове
Вдоль по Лиговскому. Как строили самый главный дорожный объект года
интерактивный
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Самый нативный
Самый динамичный
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Самый
С Обводного на Парфёновскую. Как строили новую улицу в центре Петербурга
Дорога роста. Как маленький бизнес из Петербурга стал логистическим гигантом
Тайная формула. Ищем секретный компонент идеальной дороги
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ
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красивый
«Я в метро, подключаюсь». Как создавали интернет-сеть в петербургской подземке
Планы на «черную» пятницу. Как провести неделю распродаж с пользой для дома
«Остров фортов»: женский взгляд. Откровенный разговор с теми, кто меняет Кронштадт
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Самый полезный
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Самый
Осенний фотомарафон. 28 архитектурных мгновений от культового фотохудожника
Новые этажи Петербурга. Как найти стабильную работу в строительной отрасли
Как создать интерьер в скандинавском стиле
художественный
ЭФФЕКТИВНЫЙ
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